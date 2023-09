- Primeiro, tem que destacar que o dirigente é presumidamente inocente e que, inclusive, ele pode ter agido em legítima defesa na circunstância, e cabe à Polícia Civil investigar a situação. Caso se comprove que ele realmente cometeu o crime, caso a vítima tenha sofrido lesões corporais, ele irá responder pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, que se caso for leve, tem uma pena de três meses a um ano. Só o que acontece é que, nesses crimes de lesão corporal, geralmente, é oferecido uma transação penal, se ele for primário e com bons antecedentes, ou a suspensão condicional do processo. Então, dificilmente você tem uma condenação quando o indivíduo é primário e com bons antecedentes - afirmou Matheus Falivene.