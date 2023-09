A priori, o entrevero de Marcos Braz com Leandro Campos poderia se enquadrar em dois artigos de infrações disciplinares do estatuto. Por ter, no mínimo, trocado agressões com o torcedor, o dirigente teria "praticado vias de fato", o que é proibido segundo o Art. 39, Capítulo VIII do Título IV do documento que expõe as obrigações dos associados do Flamengo. A punição pode ser de suspensão de até 90 dias.