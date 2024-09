Camisa do Flamengo: veja origem das cores e evolução

Primeira camisa utilizada pela equipe de futebol do Flamengo (Foto: Reprodução/ Acervo Flamengo)







Atualmente, a camisa utilizada pelo Flamengo é reconhecida por qualquer pessoa no Brasil. Mas será que você saberia dizer todas as vestimentas que o clube já utilizou? O Lance! traz toda a história dos uniformes que já foram usados pelo Rubro-negro, como a sua criação e a evolução do uniforme durante o tempo.

A Origem da Camisa do Flamengo

O primeiro uniforme do clube carioca foi criado no ano de 1895, quando ainda só haviam atividades náuticas no quadro esportivo do Flamengo. As cores utilizadas eram o azul, simbolizando a Baía de Guanabara, e o amarelo, que representava as riquezas da terra brasileira. Porém, o alto custo dos tecidos, que eram importados da Inglaterra por conta das cores, além de facilmente desbotarem no sol e na água salgada, as cores foram mudadas e passaram ao tradicional vermelho e preto.

Os uniformes do time de futebol do Flamengo

Em 1901, a guarnição da equipe náutica do Flamengo já começava a utilizar também as letras "CRF" (Clube de Regatas Flamengo) centralizadas e entrelaçadas no peito da camisa. A próxima mudança iria realmente acontecer com a criação da equipe de esportes terrestres do clube, para a prática de futebol, em 1911. Para diferenciar as camisas do time do remo e do novo esporte, a equipe futebolística do Flamengo jogou sua primeira partida com um uniforme quadriculado, com as cores vermelho e preto.

A próxima mudança na camisa do Flamengo viria em 1914, novamente por questões práticas. A camisa quadriculada também era produzida na Inglaterra e possuía um desenho tipicamente britânico. Portanto, foi escolhido que o uniforme fosse feito em solo brasileiro e com um outro desenho, com as linhas horizontais, parecidas com as do uniforme do time de remo. Em 1916, os uniformes dos dois times foram unificados.

A última grande mudança nas camisas do Flamengo na época foram acontecer em 1937, a pedido do treinador húngaro Izidor Dori Kurschner. O técnico concebeu um segundo uniforme para seu time, todo branco com uma faixa vermelha e uma preta na altura do peito. Kurschner fez esta nova vestimenta para os jogos noturnos, em campos com iluminação deficiente ou para partidas em que os adversários usavam camisas conflitantes.

As camisas atuais do Flamengo

A partir da década de 1980, as camisas lançadas pelo clube já eram bem próximas as que vemos nos dias atuais. As famosas listras vermelhas e pretas foram ficando cada vez mais simbólicas e icônicas nos uniformes flamenguistas, que caíram no gosto da torcida, o que levou a criação da alcunha de "Manto Sagrado" às camisas.

