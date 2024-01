- Quero sempre ajudar, fazer o meu melhor, eu me identifiquei com o clube, com a cidade. Não foi fácil escolher ficar ou sair, mas o mais importante foi minha família, o pilar de tudo. Hoje tenho dois flamenguistas dentro de casa. O Lorenzo (filho mais velho) chegou aqui com um ano de idade e hoje é flamenguista doente, sabe todas as músicas do Flamengo, tudo para ele é Flamengo - contou.