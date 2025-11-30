Jornais peruanos destacam a conquista do tetra pelo Flamengo

LIMA, Peru - Não foi apenas no Brasil que a conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo teve destaque. No Peru, neste domingo (30), sede da final da Libertadores vencida pela equipe carioca, o título rubro-negro também foi notícia nos principais jornais do país. O time comandado por Filipe Luís venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Estádio Nacional de Lima com gol de Danilo.

O El Comercio abriu a editoria de esportes do jornal afirmando que 'O gigante celebra como se estivesse em casa', uma vez que o time da Gávea repetia o feito de 2019 no mesmo Estádio Nacional. Na ocasião vencera o River Plate, de virada, por 2 a 1. Além disso, o jornal mostrou uma foto do técnico Filipe Luís beijando a taça destacando que em 13 meses o treinador conquistou quatro títulos à frente do Flamengo: Campeonato Carioca, Recopa, Copa do Brasil e agora a Libertadores.

Jornais peruanos destacam a conquista da Libertadores pelo Flamengo (Foto: Reprodução)

Já o Peru 21 afirmou, também em sua edição deste domingo (30), que a capital Lima foi paralisada por conta do título da Libertadores pelo Flamengo. Com o título 'Flamengo campeão em Lima', a matéria de abertura da editoria de esportes do diário trazia fotos da comemoração dos jogadores levantando a taça da competição e a festa dos torcedores na arquibancada do palco da final.

Diário peruano mostra a festa rubro-negra na arquibancada da final (Foto: Reprodução)

Flamengo por ser campeão brasileiro com uma rodada de antecedência

Após a conquista do título da Libertadores da América, o Flamengo volta às atenções ao Campeonato Brasileiro. Líder da competição com 75 pontos, cinco a mais do que o vice Palmeiras que tem 70, o time do Rio pode ser campeão do torneio na próxima quarta-feira (03) no Maracanã. O Flamengo recebe o Ceará, pela 37ª rodada da competição. Se vencer conquista o título do brasileirão 2025.

