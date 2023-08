Em noite para esquecer, o Flamengo perdeu por 3 a 0 para o Cuiabá, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada na Arena Pantanal, foi marcada por uma infinidade de erros do Rubro-Negro, e o assunto foi abordado por Ayrton Lucas. Ao final do duelo, o camisa 6 falou sobre a atuação do Fla.