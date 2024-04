Arrascaeta provoca rivais após título do Carioca com Flamengo e manda recado para adversários

Arrascaeta mandou recado para os rivais após conquista do Campeonato Carioca (Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 19:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O meia Arrascaeta celebrou a conquista do Campeonato Carioca e mandou um recado para os rivais ao dizer que o Flamengo é o melhor time do Rio de Janeiro. Em entrevista ao "Canal Goat", o uruguaio abriu o jogo e revelou pretensões maiores na temporada.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- A gente vem de um ano atípico. No Flamengo, todo ano brigamos por coisas importantes. Começamos mostrando que somos a melhor equipe do Rio de Janeiro e temos que mostrar que somos do país também. Com os pés no chão e trabalhando, pois o caminho é difícil, mas temos grandes jogadores.

Após um 2023 sem nenhum troféu erguido, o Rubro-Negro conquistou a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Na sequência, o clube tem compromissos pela Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil como novos objetivos de 2024.

Nesta quarta-feira (10), o Flamengo recebe o Palestino, do Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental. A equipe de Tite espera dar uma resposta depois de uma estreia decepcionante diante do Millonarios.