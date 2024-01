A pré-temporada do Flamengo foi importante para responder algumas perguntas neste início de ano. Após dois amistosos disputados nos Estados Unidos - com vitória sobre o Philadelphia Union e empate diante do Orlando City -, o elenco principal volta ao Brasil com algumas definições de titulares. Entre elas, a preferência de Tite por Pedro a Gabigol foi justificada pelo desempenho dos atacantes nos confrontos.