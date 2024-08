Adílio é velado no Flamengo com presença de torcedores, Zico e outros ídolos

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 14:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O Velório de Adílio, ídolo do Flamengo, aconteceu na manhã desta terça-feira (6), na sede social do clube, na Zona sul do Rio de Janeiro. Familiares e ex-jogadores, como Zico e Andrade, estiveram presentes na cerimônia, realizada em um ginásio do clube carioca.

O eterno camisa 8 faleceu na última segunda-feira (5), em decorrência do avanço de um câncer no pâncreas. Adílio lutava contra a doença doença há meses. Na última semana, apresentou uma piora no quadro e acabou não resistindo.

Alem de Zico, outros ídolos do Flamengo foram ao velório na sede social. Mozer, Gilmar Pipoca, Zinho, Nunes, Júnior e Leandro também estiveram presente.

O presidente Rodolfo Landim, Eduardo Banderia de Mello e Marcio Braga, ex-presidentes, e outros dirigentes do Flamengo também compareceram ao ato, assim como Dorial Júnior, técnico da Seleção Brasileira.

Ídolo do Flamengo, Adílio faleceu na última segunda-feira (5), vítima de um câncer no pâncreas (Foto: Nathan Rosseto/LANCE!)

FORA DOS CAMPOS

Após uma carreira consolidada no futebol, Adílio se aventurou no futsal atuando como ala-pivô. O atleta foi campeão mundial na modalidade vestindo a camisa da Seleção Brasileira em 1989. O ex-jogador também foi técnico da base do Flamengo, tendo conquistado os Campeonatos Cariocas em 2005, 2006 e 2007 com a equipe sub-20.