Sem artilheiro, Libertad leva dúvidas para duelo com Cruzeiro; confira detalhes

Oscar Cardozo e Roque Santa Cruz em ação pelo Libertad (Foto: Néstor Soto)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 08:15 • Rio de Janeiro

O Libertad não poderá contar novamente com o atacante Óscar Cardozo, de 41 anos. Com 11 gols na temporada, o experiente artilheiro ficou fora da lista de relacionados do time paraguaio. O técnico Daniel Garnero leva dúvidas para a partida contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (26), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Conmebol Sul-Americana.

Cardozo chegou a ser liberado pelo DM, porém novamente ficou fora da lista de relacionados. Ele não aparece nas imagens divulgadas do treino e também ficou fora da vitória por 1 a 0 sobre o Tacuary, na última rodada do Campeonato Paraguaio, quando Villalba - recentemente recuperado de lesão - fez o único gol aos 51 do segundo tempo. Ele deverá ser titular na equipe ao lado do também experiente Roque Santa Cruz.





Roque Santa Cruz festeja gol pelo Libertad — Foto: Divulgação/Libertad<br>

O técnico Daniel Garnero também terá o desfalque do meio-campista Campuzano. Cristian Riveros poderá ganhar uma chance no setor. Recuperado de lesão, Luis Cardozo aparece como alternativa no setor defensivo. Também estão no departamento médico: Lorenzo Melgarejo, Antonio Bareiro e Lucas Sanabria.

O Libertad está a seis pontos do Olimpia, líder do campeonato nacional, faltando ainda 10 rodadas para o final do torneio. Bautista Merlini também tem possibilidade de entrar no setor, para dar mais ofensividade.

Provável escalação do Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez e Matías Espinoza; Cristian Riveros (Merlini), Caballero e Iván Franco ; Héctor Villalba, Gustavo Aguilar (Lezcano) e Roque Santa Cruz (Alexis Fretes).