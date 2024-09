Seabra celebra vitória do Cruzeiro: ‘Nos reencontramos com o nosso jogo’

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 14:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O Cruzeiro venceu o Atlético-GO por 3 a 1 neste domingo (1), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao fim do jogo, o pressionado técnico Fernando Seabra comemorou o resultado, que consolidou a Raposa na parte de cima da tabela

— A gente sabia da importância de dar uma resposta no Brasileiro. Entendo que é um momento de construção novamente de um trabalho que chegou num ponto e precisa evoluir, só que é um processo que leva tempo. Tivemos muito resultados com um grupo que já conhecia. Agora deixamos de ter um pouco de resultado porque não temos tempo de trabalhar com calendário que estamos e grupo reformulado Nos reencontramos com nosso jogo, mas precisávamos reencontrar a vitória, que era no jogo de hoje, comentou.

— Em relação ao Fernando Seabra é uma pergunta que se estende a todo o processo que o Cruzeiro está passando neste momento. Nesta janela (de transferências), saíram oito jogadores e chegaram sete. Esse processo está acontecendo neste período, finalizou.

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro começou avassalador, abrindo 2 a 0 nos primeiros 25 minutos, mas relaxou e deixou o Atlético descontar. Mesmo assim, a superioridade técnica da equipe foi suficiente e Kaio Jorge, enfim, desencantou.

Agora, a Raposa se consolida na 6ª posição, com 41 pontos, enquanto o Atlético-GO segue na lanterna, com 18.

Kaio Jorge marcou pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro. Foto: Divulgação

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 3 x 1 Atlético-GO

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de setembro de 2024, às 11h;

📍 Local: Mineirão (BH);

📺 Onde assistir: Premiere;

⚽ ESCALAÇÕES:

Escalação do Cruzeiro: Cássio; William; Zé Ivaldo; João Marcelo; Marlon; Lucas Romero; Wallace; Matheus Henrique; Matheus Pereira; Arthur Gomes e Kaio Jorge. Técnico Fernando Seabra.

Escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney e Campbell; Alejo Cruz, Hurtado e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.