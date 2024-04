Copiar Link

Publicada em 15/04/2024 - 16:16

Fora dos planos da equipe celeste, o goleiro Rafael Cabral está de saída do Cruzeiro após pedir para ser negociado. A notícia que foi comemorada pela torcida mineira surpreendeu os companheiros de elenco que receberam a informação com espanto e lamentação, segundo informações do portal GE.

Rafael Cabral vem lidando com críticas da torcida Cruzeirense desde o ano passado, principalmente por suas atuações em clássicos. No entanto, a situação piorou de vez após a perda do campeonato mineiro para o Galo e da falha no jogo da Sul-Americana que permitiu que o Cruzeiro deixasse escapar a vitória depois de abrir 3 a 0 diante do último colocado do campeonato colombiano.





Apesar do mau momento à frente das traves do Cruzeiro, Rafael Cabral que era capitão da equipe, contava com a confiança e o apoio de seus companheiros. Por conta disso, a notícia da saída do goleiro pegou o elenco totalmente de surpresa. O atleta, que treinou a semana inteira como titular, seria escalado pelo técnico Fernando Seabra, quando pediu a direção da equipe para ser negociado e não se apresentou na Toca da Raposa para o jogo contra o Botafogo. A situação deixou os jogadores do Cruzeiro espantados.



- Foi uma surpresa porque chegamos para a concentração e ele não estava, e logo o Pedro Martins nos deu notícia. Foi uma surpresa porque ele fez toda a preparação para o jogo e a gente já estava todo mundo reunido em prol dele – disse Lucas Silva ao GE.



- Até então, a gente não estava sabendo. Eu acabei reparando a ausência dele na janta e comentei com o Anderson. O Anderson olhou para mim e olhou para o lado, ele acabou comentando. A gente fica chateado – completou Rafael Papagaio também ao GE.



Substituto de Rafael Cabral nas traves da equipe celeste, o goleiro Anderson também comentou:



- Foi literalmente do nada né? Nós treinamos pela manhã e pela noite na apresentação ele já não tava, começou a perguntar cadê o Rafa, cadê o Rafa e acabou chegando a notícia para gente. Foi literalmente do nada, a gente não esperava isso. Rafa é muito querido por todos nós, é um dos nossos líderes do grupo e a gente tem que continuar trabalhando né, desde ontem ele mandou mensagem para gente no grupo. Hoje mandou mensagem e o que ele tiver que achar que é melhor para ele acontecer daqui para frente, é ele que vai decidir com a família dele e com o clube.