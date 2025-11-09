Escalação do Cruzeiro: meia será o substituto de capitão suspenso
Eduardo foi o escolhido por Leonardo Jardim para o jogo contra o Fluminense, no Mineirão
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, optou pelo meia Eduardo para o lugar do capitão Lucas Silva na partida deste domingo (9), contra o Fluminense, às 16h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante titular cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, quarta-feira (5), em Porto Alegre.
Agora é matemático: Cruzeiro está na Libertadores de 2026
Cruzeiro
Cruzeiro 5 x 2 Fluminense no Brasileirão 2003; show de Alex para o campeão
Lancepédia
Final definida! Cruzeiro e América-MG disputam título do Mineiro Feminino 2025
Futebol Feminino
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Eduardo é a única novidade do Cruzeiro para a partida deste domingo (9). O atacante Arroyo, que chegou a ficar de fora do treino de sexta-feira (7), para controle de carga, está confirmado e será titular pelo terceiro jogo seguido.
Assim, o Cruzeiro está escalado com:
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo.
Com a derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, sábado (8), o Cruzeiro garantiu matematicamente vaga na Copa Libertadores de 2026. Com 63 pontos, a equipe celeste está em terceiro lugar no Brasileirão, e não pode mais ser alcançada pelo Tricolor paulista, oitavo colocado. O objetivo agora é se classificar direto para a fase de grupos.
Seis jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos, além do técnico Leonardo Jardim, e correm o risco de ficar de fora da próxima partida, dia 20, depois da data Fifa, contra o Juventude, em Caxias do Sul. São eles: William, Christian, Matheus Pereira, Arroyo, Gabigol e Walace. Também estão com dois cartões Matheus Henrique e Wanderson, que, por contusão, não estão relacionados para o jogo.
Fluminense leva ampla vantagem sobre o Cruzeiro no retrospecto
Cruzeiro e Fluminense já se enfrentaram 90 vezes. São 28 vitórias celestes, 40 tricolores e 22 empates, com 119 gols da Raposa e 138 da equipe carioca. O primeiro jogo foi em 11 de junho de 1941, com vitória do Fluminense por 4 a 2, nas Laranjeiras. O último, a vitória do Cruzeiro por 2 a 0, no Maracanã, pelo turno do Brasileirão, em 17 de julho.
- Matéria
- Mais Notícias