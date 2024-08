Dono do Cruzeiro está ansioso para o clássico: ‘Vitória muito importante’

Pedro Lourenço é o proprietário da SAF do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 20:02 • Belo Horizonte (MG)

O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, está ansioso para o seu primeiro clássico como dono do clube. A bola rola neste sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Pedrinho garante que a expectativa está alta e espera que a torcida lote as arquibancadas do Mineirão. Na tarde desta terça-feira a Raposa divulgou a parcial de vendas com mais de 20 mil bilhetes comercializados.

- Nós vamos seguindo jogo a jogo, o que reservar para nós na frente, estamos muito felizes, estamos trabalhando só para coisas boas para nós e para nossa torcida maravilhosa - destacou.

Tanto Atlético quanto Cruzeiro chegam para o jogo após derrota na última rodada do Brasileirão. Pedrinho espera uma boa partida da sua equipe.

- Esperamos fazer um grande jogo, com respeito pelo Atlético, mas vamos tentar ganhar, a vitória é muito importante para nós - finalizou.