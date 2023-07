O próximo compromisso do Cruzeiro é neste domingo (16), diante do Coritiba, às 11h, na Arena Independência, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E além da partida, a Raposa irá promover uma ação social contra a fome nos arredores do Horto, denominada “Férias sem Fome”, buscando ajudar crianças no período das férias escolares.