Cruzeiro ganha ‘reforços’ importantes para duelo com o Juventude

23/07/2024

Técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra recebeu boas notícias vindas do Departamento Médico. O trio Wallace, Marlon e Dinenno foi 100% liberado e será relacionado para o jogo contra o Juventude nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão.

Dinenno está fora desde abril, quando fez sua última partida, diante do Alianza, pela Sul-Americana. Inicialmente foi pensado um tratamento conservador. No entanto, em maio ele precisou ser submetido a uma cirurgia no púbis.

Já Marlon sofreu uma lesão no ombro direito no início do mês de julho. Ele ficou fora nos últimos jogos, no entanto, vem vivendo período de baixa e críticas por seu comportamento em campo. Ele foi expulso em dois jogos consecutivos, algo que irritou a comissão técnica e diretoria.

Por fim, o volante Wallace, contratado junto a Udinese, ainda não estava com boa forma para entrar em campo. Dessa forma, ele ficou afastado treinando para poder iniciar os jogos. A tendência é que já seja utilizado contra o Juventude.

Por outro lado, Barreal é problema para a partida. Ele foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, assim, não vai para o jogo.

Provável Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique (Ramiro); Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gabriel Veron.

