Cruzeiro anuncia saída do técnico Leonardo Jardim

O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira (15) que o técnico Leonardo Jardim não seguirá no comando do time na próxima temporada. O treinador tinha contrato até o fim de 2026, mas optou por não continuar no cargo.

Além dele, deixam a Raposa também os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diego Dias. O fim dos vínculos foi selado nesta manhã, na Toca da Raposa II.

Antes de sair de Belo Horizonte para suas férias, o treinador ainda concederá entrevista coletiva nesta segunda-feira para se despedir oficialmente.

– O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada 2026. Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias. Somos gratos por toda a dedicação, comprometimento e profissionalismo durante o ano. Desejamos muito sucesso na sequência das trajetórias dos profissionais. O treinador irá se pronunciar através de entrevista coletiva, nesta segunda-feira (15), às 13h, na Toca da Raposa II – informou o Cruzeiro em nota.

Trajetória de Leonardo Jardim pelo Cruzeiro

Contratado em fevereiro deste ano, Leonardo Jardim tinha contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026. Entretanto, a diretoria celeste não dificultou sua saída, uma vez que Pedro Lourenço criou vínculos com o profissional.

No comando do Cruzeiro, o técnico colocou o Cabuloso no 'pódio' do Campeonato Brasileiro e recolocou a equipe na Libertadores. Ao todo, ele somou em 2025 55 partidas disputadas, com 25 vitórias, 18 empates e 12 derrotas.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Após a derrota para o Corinthians nos pênaltis no último domingo, o comandante expressou profunda tristeza e já dava indícios de uma possível saída.

– Hoje é um dia de luto, muita tristeza para família cruzeirense. Não é o dia de bater esse papo. Amanhã iremos falar sobre tudo o que acontecerá sobre meu futuro – lamentou.

– Em termos emocionais, foi um fracasso total porque não ganhamos títulos. Um dos maiores fracassos de minha vida. Gosto de ganhar e não ganhei aqui – disse Leonardo Jardim.