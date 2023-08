O Cruzeiro conta com três substituições na escalação em relação a última partida contra o Athletico-PR. Anderson vem no lugar de Rafael, Palacios no lugar de William e Vital no lugar de Pereira. Além disso, a equipe conta com dois desfalques, entre eles Wesley que está cumprindo suspensão e Bruno Rodrigues que se recupera de trauma no ombro esquerdo.