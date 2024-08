Yuri Alberto será submetido a cirurgia e vira desfalque por tempo indeterminado no Corinthians

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 16:17 • São Paulo (SP)

Atacante do Corinthians, Yuri Alberto será submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira (1º), em São Paulo, para retirada da visícula. Com isso, o atacante será desfalque no duelo contra o Juventude, neste final de semana, na Neo Química Arena.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A tendência é que o camisa 9 também não dispute a partida contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O procedimento cirúrgico é considerado simples e não apresenta grandes riscos à saúde do atleta. O atacante receberá alta no mesmo dia, mas terá que permanecer em repouso por dois dias.

Substituído no intervalo do empate com o Grêmio, Yuri Alberto sofreu um mal-estar antes do confronto. Segundo relato de Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón Díaz, o jogador vomitou mais de uma vez no vestiário, mas pediu à comissão técnica para ser titular.

- Yuri tem um problema estomacal, vomitou antes do jogo. Ele fez um esforço enorme. Antes do jogo, ele estava vomitando, vomitou três vezes - disse Emiliano Díaz.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, será submetido a cirurgia nesta quinta-feira (1º) (Foto: Reprodução)

Veja nota oficial do Corinthians sobre a cirurgia de Yuri Alberto

Após sentir um mal-estar antes e durante a partida de ontem (31/07), entre Corinthians e Grêmio, pela Copa do Brasil, o atacante Yuri Alberto foi para o hospital para realizar exames e foram identificadas pedras na vesícula biliar.

Diante do quadro, o atleta será submetido a uma cirurgia para a retirada do órgão.