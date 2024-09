Yuri Alberto admite que quis aceitar oferta do futebol europeu para deixar o Corinthians

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 25/09/2024 - 03:20 • São Paulo (SP)

Artilheiro do Corinthians na temporada, com 17 gols, o atacante Yuri Alberto revelou que teria aceitado uma proposta que chegou do Southampton, da Inglaterra, na última janela de transferências. Apesar disso, o clube paulista teria recusado antes mesmo que o jogador demonstrasse seu desejo.

- Negaram antes de me perguntar. Tinha (interesse em aceitar a proposta). Recebi muitas sondagens. Propostas chegaram poucas, mas teve, sim. Estou focado neste final de temporada, são jogos muito importantes e não dá tempo de pensar nessas coisas. Hoje só penso no Corinthians - admitiu Yuri Alberto, após classificação do Corinthians na Sul-Americana.

O time inglês queria Yuri Alberto por empréstimo, mas o Corinthians é dono de 50% dos direitos econômicos do atleta, que tem sido peça fundamental na equipe do técnico Ramón Díaz.

Na vitória do Corinthians sobre o Fortaleza por 3 a 0, nesta terça-feira (25), na Neo Química Arena, o atacante deu uma assistência e ainda participou da jogada de outro gol. Na última rodada do Brasileirão, na vitória contra o Atlético-GO, Yuri Alberto também foi participativo.

Além dos gols marcados em 2024, o atacante ainda soma seis assistências até o momento. Ele chegou inclusive a comentar sobre a possibilidade de disputar vaga com Memphis Depay, dizendo que vai dar o seu melhor para ajudar o Corinthians nas competições.