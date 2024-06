Torcedores do Corinthians rasgam elogios a Donelli contra Athletico-PR: ‘Monstruoso’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 17:47 • Curitiba (PR) • Atualizada em 23/06/2024 - 18:49

Matheus Donelli chamou atenção dos torcedores do Corinthians por sua atuação diante do Athletico-PR neste domingo (23), na Ligga Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. O goleiro fez sua segunda partida na meta do Timão, que perdeu Cássio e Carlos Miguel recentemente.

Na web, corintianos rasgaram elogios a Donelli, mesmo com a derrota parcial da equipe alvinegra por 1 a 0 contra o Furacão; o Timão conseguiu o empate nos minutos finais. Para alguns torcedores, o Corinthians deve seguir apostando no jogador de 22 anos e não deveria trazer um substituto. Outros afirmaram que o goleiro foi o melhor jogador em campo.

Confira abaixo algumas publicações de torcedores do Corinthians sobre a atuação de Matheus Donelli:

Corinthians e Athletico-PR ficaram no empate em 1 a 1 neste domingo (23), na Ligga Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Furacão abriu o placar com Christian ainda no primeiro tempo, e o Timão arrancou o empate com gol de Cacá, já nos acréscimos da partida.

Matheus Donelli em ação durante Athletico-PR x Corinthians (Foto: Robson Mafra/AGIF)

