Reserva no Corinthians, Cássio tem proposta de gigante brasileiro para deixar clube paulista

Cássio pode deixar o Corinthians na janela de transferências do meio do ano (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 09:28 • São Paulo (SP)

Na reserva do Corinthians, Cássio recebeu uma proposta do Cruzeiro para defender o clube mineiro a partir da janela de transferências do meio do ano, segundo o "ge". A equipe busca um novo nome para a função após a saída de Rafael Cabral.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

A Raposa entrou em contato com Fábio, que é um jogador histórico na entidade, mas o jogador reforçou o seu desejo de cumprir contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. Diante desse cenário, o experiência goleiro do Timão surge como uma prioridade.

Enquanto o Corinthians ofereceu uma renovação de contrato por apenas um ano para Cássio, o Cruzeiro fez uma proposta por três temporadas ao atleta de 36 anos. Nesse momento, a Raposa aguarda uma sinalização do jogador.

O nome de Marcelo Grohe, do Al Ittihad, é monitorado pela diretoria do clube mineiro. O jogador tem contrato com a equipe saudita até o meio do ano, mas não atua desde fevereiro. No entanto, não houve contato entre os novos donos da Raposa com o staff do arqueiro.