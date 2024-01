No Brasileirão, Pedro Raul foi um dos destaques da competição com 19 gols e a vice-artilharia do torneio. Apenas Germán Cano ficou na frente do atleta que até então defendia a camisa do Goiás. O rendimento do centroavante fez com que parte da opinião pública discutisse o nome do jogador na Seleção Brasileira em ano de Copa do Mundo.