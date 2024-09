Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 01/09/2024 - 16:42 • São Paulo (SP)

A estreia de Héctor Hernández como titular no ataque do Corinthians, diante do Flamengo, foi frustrante para o atleta. Isso porque ele sofreu lesão e precisou ser substituído aos cinco minutos do primeiro tempo da partida deste domingo (1), na Neo Química Arena. Veja como ele saiu de campo no vídeo acima.

Ao tentar dar um "pique", o espanhol levou a mão à coxa e caiu no gramado logo em sequência.

Héctor Hernández, ao deixar o jogo entre Corinthians e Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Sem condições de permanecer em campo contra o Flamengo, Héctor Hernández deixou o gramado com apoio da comissão técnica e médicos do Corinthians. Aparentemente abalado, o centroavante foi consolado por Ángel Romero no banco de reservas.

Yuri Alberto, então, foi chamado para entrar na vaga de Hernández. Esta foi a segunda partida do espanhol como atleta do Timão, sendo a primeira no posto de titular.

Anunciado na última semana como reforço do Corinthians, Héctor Hernández assinou com o clube até o fim de 2026, após deixar o Chaves, de Portugal. O espanhol de 28 anos tem multa rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (R$ 615 milhões) para o exterior.