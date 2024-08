Ramón Díaz promove novidades na escalação do Corinthians para a partida contra o Bragantino

Ramón Díaz, técnico do Corinthians (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 20:35 • São Paulo (SP)

O Corinthians está escalado para enfrentar o RB Bragantino, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após preservar alguns titulares no último compromisso da equipe, Ramón Díaz escala força máxima neste sábado (10).

Rodrigo Garro, destaques nas últimas rodadas, inicia o duelo. Com o clube na zona de rebaixamento da competição, a comissão técnica optou por poupar o argentino na classificação do Corinthians às quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no sul do país.

Com isso, o meio de campo será formado por Raniele, que retorna de suspensão, Ryan, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Cacá, novidade entre os onze iniciais, forma o sistema defensivo ao lado de André Ramalho, Fagner e Hugo.

Ramón Díaz, no entanto, segue sem dois titulares. Yuri Alberto, que retirou a vesícula, permanece em recuperação com o departamento médico do clube. Assim como Alex Santana, fora pelos próximos três meses devido a uma lesão muscular.

Yuri Alberto é desfalque na escalação do Corinthians, que encara o Bragatino neste sábado (10), pelo Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Escalação do Corinthians

Hugo Souza, Fagner, Cacá, André Ramalho e Hugo; Raniele, Ryan, Brreno Bidon e Rodrigo Garro; Romero Pedro Henrique.

Com 20 pontos conquistados em 21 rodadas, o Corinthians ocupa a décima oitava posição. As equipes se enfrentam nesta sábado (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.