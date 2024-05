Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 15:54 • São Paulo (SP)

O Corinthians enfrentará o Racing, do Uruguai, na noite desta terça-feira (28) e tem algumas dúvidas sobre a escalação. Além disso, a partida será a última de Paulinho com a camisa alvinegra, mas ele não deve começar como titular.

A principal dúvida do técnico António Oliveira para o time titular está entre o meio-campo e o ataque. Existe a possibilidade do treinador escalar o meia Igor Coronado na vaga do atacante Ángel Romero, formando um 4-4-2 em vez do tradicional 4-3-3. A tendência, porém, é de que o paraguaio seja mantido na equipe.

O jogo contra o Racing tem grande importância para o Corinthians. Os adversários disputam a liderança do grupo da Sul-Americana e, consequentemente, a classificação direta ao mata-mata. O segundo colocado vai para "repescagem" do torneio sul-americano, enfrentando o eliminado (na terceira posição) de um grupo da Libertadores.

Por essa razão, é provável que António Oliveira não faça muitas mudanças no time considerado base do Timão. Ou seja, a probabilidade maior de Paulinho entrar em campo em sua última partida é saindo do banco de reservas.

Volante Paulinho se despede do Corinthians na Neo Química Arena nesta terça, em partida válida pela Copa Sul-Americana; meio-campista ainda vai conceder entrevista coletiva no dia seguinte (Foto: Alexandre Lago/AGIF)

Uma possível escalação do Corinthians para o jogo diante do Racing, sem Paulinho, é: Carlos Miguel; Fagner, Cacá, Félix Torres e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero (Igor Coronado), Yuri Alberto e Wesley.

O duelo pela Sul-Americana acontece a partir das 19h, na Neo Química Arena. Clique aqui para saber mais informações e onde assistir.