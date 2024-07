Os lances de Hugo Souza que empolgaram a torcida; veja

Hugo Souza foi um dos destaques do Corinthians na vitória sobre o Criciúma (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 15:26 • São Paulo (SP)

O confronto entre Corinthians e Criciúma, na noite da última terça-feira (17), pela 17ª rodada do Brasileirão, foi marcado pelas estreias do goleiro Hugo Souza e do técnico Ramón Díaz e sua comissão técnica. Confira os melhores momentos da partida:

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

DEFESAS DETALHADAS

A primeira chance de perigo do jogo veio aos 13 minutos, com uma boa jogada pelo lado direito do ataque do Criciúma, e terminou com uma defesaça de Hugo Souza, em um chute de Éder, de dentro da área. O goleiro corintiano comemorou demais e foi aplaudido pela torcida.

Na reta final do primeiro tempo, o Criciúma abriu o placar com Claudinho. O jogador do Leão arriscou um chute de fora da área, depois de uma troca de passes no campo de defesa do Corinthians. No entanto, a bola desviou no zagueiro Cacá e tirou qualquer possibilidade de defesa do goleiro Hugo Souza.

Logo no início da segunda etapa, o Criciúma puxou um contra-ataque pelo lado esquerdo do campo. A jogada terminou com um passe açucarado de ÉDER para Arthur Caike, que soltou uma bomba de fora da área. A bola foi tão bem batida que obrigou o camisa 1 corintiano a fazer uma defesa muito difícil e jogar a bola para escanteio.

Corinthians - camisa I Corinthians - camisa I Aproveite para garantir a camisa deste ano do Timão por R$ 189,99 no Pix no site na Nike. Quero comprar

Instantes depois, no escanteio batido por Hermes, Hugo Souza impediu mais um gol do Leão, após uma cabeçada muito bem executada do zagueiro Wilker.

No decorrer do jogo, o Criciúma chegou outras vezes ao gol do Corinthians, porém os chutes foram desviados e o goleiro Hugo Souza não teve que efetuar mais nenhuma defesa.

O Corinthians, mesmo tomando pressão, conseguiu virar o jogo com gols de Romero e Cacá, e garantiu três pontos importantíssimos no Brasileirão. Ramón Díaz e Hugo Souza estrearam com o pé direito no clube paulista e já caíram nas graças da torcida.

Hugo Souza fez sua estreia com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão.