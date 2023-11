- Tenho um pensamento muito parecido com isso. Preparamos o jogo, iniciamos como preparamos. Colocamos o Galo para trás, tivemos iniciativa e criamos oportunidades. Além do gol, poderíamos ter mais dois. A mesma bola do gol deles, fizemos duas vezes. A gente precisa resolver esse problema tático. Esse foi o teor da minha conversa com eles no encerramento. Ou resolvemos com mais gás, ou taticamente. Não podemos baixar o bloco inteiro e dar a bola para o adversário jogar. O Atlético está acostumado com jogos grandes, e eles tiveram o momento deles. Faz o resultado quem aproveita. Não conseguimos conectar a saída de bola. Até recuperamos a bola, mas duas ou três vezes perdemos a bola, passes muito longos. Temos que controlar a ansiedade para aproveitar esses momentos. Fazer o jogo bem jogado quando estamos bem, faz a equipe ter um resultado mais elástico, maior - analisou o técnico, que depois foi perguntado sobre a pressão da torcida, que se sente ameaçada com a zona de rebaixamento.