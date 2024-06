Jogo contra Cuiabá será o último de Moscardo pelo Corinthians; entenda situação contratual

Moscardo será jogador do PSG (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







26/06/2024

A partida entre Corinthians e Cuiabá nesta quarta-feira (26), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, vai marcar a despedida de Gabriel Moscardo. Emprestado pelo PSG, da França, o volante tem contrato válido até o dia 30 de junho, e o Timão não terá nenhum outro compromisso marcado para o período.

Existia a possibilidade do jogador encerrar sua passagem no clássico contra o Palmeiras, marcado inicialmente para o dia 29 de junho (sábado). No entanto, o rival conseguiu adiar a data do duelo junto à CBF, agora agendado para o dia 1º de julho.

A tendência é que Moscardo comece a partida contra o Cuiabá no banco de reservas e receba minutos na segunda etapa. Atualmente, o camisa 44 é o reserva imediato de Breno Bidon, que conquistou a posição no decorrer da temporada.

No início de 2024, Moscardo foi negociado ao PSG, da França, por 20 milhões de euros (R$ 107,7 milhões, à época) fixos, com mais 2 milhões de euros (R$ 11,7 milhões) em variáveis caso o atleta cumpra metas estabelecidas em contrato.

O jogador se apresenta à equipe parisiense para realizar pré-temporada após o término do contrato de empréstimo com o Timão, ou seja, no início de julho.

O Corinthians possuía 92,5% dos direitos econômicos do jogador formado nas categorias de base do clube. Com isso, vai lucrar cerca de 18,5 milhões de euros com a transação (R$ 99,7 milhões, na cotação da época).