Fora do Corinthians, Cássio revela sondagens e tem data definida para anunciar novo clube

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 06:40 • São Paulo (SP)

Cássio concedeu no sábado (18), no CT Joaquim Grava, sua última entrevista coletiva como jogador do Corinthians. O goleiro, que optou por encerrar seu vínculo com o clube paulista após 12 anos, admitiu que recebeu sondagens para deixar a equipe do Parque São Jorge no início do ano, mas que decidiu permanecer por entender que ainda poderia contribuir - dentro e fora de campo.

No entanto, após perder a titularidade para Carlos Miguel e revelar que vem sofrendo com problemas psicológicos, o camisa 12 repensou sua posição e, com o decorrer da temporada, entendeu que seu ciclo no clube havia terminado.

Agora, fora do Corinthians, Cássio afirmou que anunciará sua nova equipe na próxima semana. O destino do goleiro será o Cruzeiro, onde já possui acordo verbal para assinar um contrato válido por três temporadas - até 2027.

O principal motivo que levou o atleta a trocar o Corinthians pelo Cruzeiro foi a proposta de cada instituição. A equipe mineira ofereceu três anos de contrato e um salário elevado. O Timão, por sua vez, "esticou a corda" após a primeira oferta e ofereceu uma renovação válida até 2026. Cássio, porém, admitiu que a intenção de sair não foi motivada por questões financeiras ou contratuais.

Com a saída do jogador, o Corinthians vai economizar entre salários, direitos de imagem e outros encargos, cerca de R$ 6 milhões até o fim do ano.

No clube desde o fim de 2011, Cássio deixa o Corinthians como o segundo jogador com mais partidas disputadas, com 712, atrás apenas de Wladimir. No período, conquistou quatro vezes o Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Campeonatos Brasileiro (2015 e 2017), um Mundial (2012), uma Libertadores (2012) e uma Recopa (2013).

Cássio, goleiro do Corinthians, concedeu entrevista de despedida no último sábado (18) (Foto: Vitor Palhares/Lance!)