Fabinho Soldado define futuro de Gustavo Mosquito e Arthur Sousa e manda recado para elenco do Corinthians

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 13:19 • São Paulo (SP) • Atualizada em 05/07/2024 - 14:44

Diretor executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado respondeu sobre o futuro de Gustavo Mosquito e Arthur Sousa, que tiveram pedido de rescisão contratual negado pela justiça. Ambos estão afastados enquanto o departamento jurídico analisa o caso e não devem mais atuar pelo clube paulista.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Os atletas não estão mais treinando no Corinthians. Optaram por essa rescisão judicial e, como falei, a questão está na parte jurídica. Não temos muito o que falar no momento, apenas esperar a resolução jurídica para então tomarmos outra decisão - disse Soldado.

- Da nossa parte (diretoria), o que eu digo é que vai jogar no Corinthians quem quer jogar no Corinthians - completou.

Na última quinta-feira (3), a dupla de atacantes acionou a justiça para solicitar a rescisão de contrato, em razão de atrasos no pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Ainda no mesmo dia, a diretoria quitou o montante com elenco do Timão.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

- Agora não tem o que falar, eles tomaram a decisão, a gente não entende que é a decisão correta, o Corinthians é muito grande. Jogadores que não querem jogar no Corinthians... É até estranho. Apesar de algumas questões que nós temos, o Corinthians está acima de tudo - completou.

Com isso, Gustavo Mosquito e Arthur Sousa seguem afastados pela diretoria e fora dos planos da comissão técnica de Raphael Laruccia, que assumiu o comando da equipe após a demissão de António Oliveira. Portanto, a dupla não viaja para encarar o Cruzeiro no domingo (7), em Belo Horizonte, pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Mosquito segue afastado pela diretoria e não deve mais atuar pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)