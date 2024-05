‘Eternamente em nossos corações’: Paulinho se despede do Corinthians e torcedores se emocionam

Foto: Alexandre Lago/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 21:32 • São Paulo (SP)

Ídolo histórico do Corinthians, Paulinho fez, na vitória contra o Racing-URU, sua última partida com a camisa do Alvinegro. Ao fim do jogo, torcedores do Timão se emocionaram nas redes. Confira!

O jogo

O Corinthians venceu o Racing-URU por 3 a 0, nesta terça-feira (28), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os gols foram marcados por Garro, Yuri Alberto e Igor Coronado (Clique aqui para assinar e assistir no Star+!). Confira o Lance! Final!

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X RACING-URU

COPA SUL-AMERICANA - 6ª RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 28 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em Sõ Paulo (SP)

📺 Onde assistir: ESPN e Star+

🟨 Árbitro: Roberto Perez (PER)

🖥️ VAR: Nicolas Gallo (Colômbia)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley.

RACING-URU (Técnico: Eduardo Espinel)

Odriozola; Bueno, Magallanes e Monzón; De los Santos, Rodríguez, Varela e Ferreira; Urretaviscaya, Nandín e Verón.

RN - NATAL - 01/05/2024 - COPA DO BRASIL 2024, AMERICA NATAL X CORINTHIANS - Paulinho do Corinthians comemoram vitoria ao final da partida contra o America Natal no estadio Arena das Dunas pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Alexandre Lago/AGIF

