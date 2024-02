Dos 110,5 milhões de internautas brasileiros com 18 anos ou mais, 32% declararam-se interessados ou muito interessados no futebol americano, sendo 51% do sexo masculino e 61% entre 18 e 39 anos. No último Super Bowl, a audiência global foi de 56 milhões de pessoas, com 2,5 milhões de espectadores no Brasil, representando um aumento de 19% em relação ao ano anterior e a maior audiência no país nos últimos 10 anos.