Destaque das categorias de base do clube, Martinelli anotou 73 gols em 139 jogos e era dito pela diretoria corintiana como uma joia a ser lapidada. No entanto, a distância entre a capital paulista e Itu atrapalhou a continuidade da então revelação na equipe. As cidades ficam separadas por uma distância de 115 km e, para seguir no Corinthians, o atleta precisaria encarar um trajeto diário de mais de 5 horas, sem considerar possíveis complicações no trânsito.