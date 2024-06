Corinthians x Cuiabá: qual é o histórico do confronto?

Foto: Gil Gomes/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 25/06/2024 - 09:54 • São Paulo (SP)

O Corinthians recebe o Cuiabá pela 12ª rodada do Brasileirão na noite desta quarta-feira (26), às 20h, na Neo Química Arena. Enquanto o time paulista briga para deixar a zona de rebaixamento, o adversário quer se afastar da degola. Confira o retrospecto dos times.

Estatísticas de Corinthians e Cuiabá

Os dois times já se enfrentaram em apenas seis oportunidades, e o Timão leva vantagem no número de vitórias em relação ao Dourado: foram quatro, contra uma, além de um empate. Todos os duelos, aliás, foram válidos pelo Brasileirão. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, vitória corintiana por 1 a 0, fora de casa, com direito a gol de Romero.

Timão luta contra o rebaixamento

A fase do time comandado por António Oliveira não está nada fácil. O time é o 18° colocado do Brasileirão com apenas oito pontos, sendo uma derrota, cinco derrota e cinco empates até aqui. A crise interna e dentro de campo parece não ter fim e, diante de sua torcida, o time tenta reagir contra o Cuiabá. Com alguns desfaques por lesões, saídas e Copa América, a comissão técnica deve voltar a utilizar peças das categorias de base, como aconteceu no empate contra o Athletico, na última rodada.