Corinthians vai ‘quitar dívida e contratar jogador’ com venda de Fausto Vera

Copiar Link

Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians encaminhou a venda do volante Fausto Vera ao Atlético-MG e pretende fazer bom uso do dinheiro. A negociação renderá cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 24,3 milhões, segundo a cotação atual) aos cofres alvinegros, e o Galo vai adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A primeira tarefa do Timão será quitar a dívida junto ao Argentinos Juniors, ex-time do meio-campista. O débito gira em torno de 3,5 milhões de dólares (R$ 19 milhões), e os argentinos já chegaram a acionar o Corinthians na Fifa sobre o tema. O presidente Cristian Malaspina, inclusive, reiteradamente reclamou da postura do clube brasileiro.

Fausto Vera estava fora dos planos do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O segundo passo será o de contratar uma reposição para Fausto Vera. O nome é o de Charles, do Midtjylland, da Dinamarca, que está encaminhado com o Corinthians. A transferência custará aproximadamente 1,5 milhão de euros (R$ 8,85 milhões).

A diferença entre a dívida com o Argentinos Juniors e o valor recebido pela transferência de Fausto Vera, portanto, praticamente viabiliza a chegada de Charles.

Detalhes da saída de Fausto Vera do Corinthians

Sem espaço, o volante não vinha sendo muito utilizado pelo Timão na temporada. Uma venda passou a interessar o Alvinegro, que gastou em torno de R$ 25 milhões para comprá-lo em 2022.

O próprio Fausto Vera considerava que seu ciclo no Corinthians havia encerrado. Com a chegada de Ramón Díaz, o técnico solicitou que as saídas fossem congeladas. Depois, o Timão retomou as conversas com o Galo e acertou a venda. O Timão ainda permanecerá com 20% dos direitos do jogador, visando um lucro futuro.