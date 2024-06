Corinthians terá retorno de titulares e desfalque de peso contra o Internacional; veja escalação

Rodrigo Garro retorna ao time titular (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 11:56 • São Paulo (SP) • Atualizada em 19/06/2024 - 16:21

Sem vencer há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians visita o Internacional nesta quarta-feira (19), no Estádio Orlando Scarpelli, com a missão de se distanciar da zona de rebaixamento. Para a partida, António Oliveira deve promover quatro mudanças em relação ao time que iniciou o Majestoso.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após cumprirem suspensão automática no clássico, Rodrigo Garro e Gustavo Henrique retornam à equipe titular. O meia argentino assume a vaga de Gustavo Mosquito, enquanto o zagueiro entra no lugar de Caetano.

Breno Bidon, barrado contra o São Paulo, retorna ao meio de campo. O jovem assume a vaga de Gabriel Moscardo, que retornou aos gramados após seis meses lesionado. Vale lembrar que Moscardo está vendido ao PSG, da França, e deixa o clube a partir da próxima janela de transferências, em julho.

A grande ausência do Corinthians será Carlos Miguel. O goleiro se envolveu em confusão com Calleri no clássico, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Com isso, Donelli assume a posição. Formando nas categorias de base do Timão, o jogador realizou apenas dez partidas como profissional e não inicia como titular desde julho de 2022.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O atacante Romero e o zagueiro Félix Torres, convocados por suas respectivas seleções para disputa da Copa América, seguem como ausências. Além da dupla, Fagner e Pedro Henrique, lesionados, também são desfalques para a comissão técnica de António Oliveira.

Portanto, a provável escalação do Corinthians para o duelo tem: Matheus Donelli, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto.