Corinthians terá retorno de lesionados contra Argentinos Juniors; veja provável escalação

Corinthians ocupa a segunda colocação no grupo F (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 16:51 • São Paulo (SP)

O Corinthians recebe o Argentinos Juniors nesta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico António Oliveira terá novidades para a partida, que será uma disputa direta pela vaga nas oitavas de final da competição.

Os volantes Raniele e Fausto Vera, que não participaram do jogo contra o Flamengo, treinaram sem restrições e estão à disposição da comissão técnica. Além da dupla, Michel Araújo, recuperado de um procedimento cirúrgico na mão direita, também pode ser relacionado para o duelo.

Por outro lado, os meias Maycon e Ruan Olivera, os laterais Diego Palacios e Matheuzinho, e o atacante Pedro Henrique, seguem fora. Com lesões ligamentares no joelho, a dupla de meio-campistas permanece indisponível por tempo indeterminado.

Matheuzinho e Pedro Henrique, em transição no CT Joaquim Grava, devem retornar nas próximas partidas. A grande incógnita é a situação de Palacios. O lateral-esquerdo está há mais de 100 dias sem atuar pelo Corinthians e não tem previsão para voltar aos gramados.

Para o jogo, António Olivera irá abandonar o sistema com três zagueiros. Apesar de falhar no segundo gol do Flamengo no sábado (11), Cacá deverá formar a dupla de zaga ao lado do equatoriano Félix Torres. Mesmo longe da forma física ideal, a tendência é que Yuri Alberto inicie o confronto ao lado de Wesley e Romero. Com isso, a equipe retorna à formação mais utilizada ao longo da temporada: 4-3-3.

Portanto, a provável escalação do Corinthians para o duelo contra o Argentinos Juniors tem: Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Cacá (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Bidon e Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

Escalação do Corinthians para enfrentar o Argentinos Juniors terá o retorno do volante Raniele (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)