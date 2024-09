Corinthians tem possível presença de reforço para duelo com o Botafogo; veja provável escalação

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







14/09/2024

O Corinthians já está no Rio de Janeiro para enfrentar o líder Botafogo, neste sábado, às 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz terá, pelo menos no banco, uma novidade. O meia peruano André Carrillo, que acabou que chegar ao clube, viajou com a equipe e estará à disposição do técnico para a partida.

Já Memphis Depay chegou a treinar com o elenco no CT Joaquim Grava na sexta-feira (13), mas ainda passa por recondicionamento físico e não viajou com o grupo para o Rio.

Para a partida deste sábado (14), Ramón terá a volta do volante José Martinez, que estava com a seleção da Venezuela disputando os jogos das Eliminatória Sul-Americanas para Copa do Mundo.

O Timão, no entanto, tem quatro atletas que não poderão participar do confronto contra o líder do Brasileirão porque terão que cumprir suspensão: o atacante Yuri Alberto, o meia Charles e os zagueiros Félix Torres e Cacá.

Além disso, Ramón também terá um desfalque na área técnica. Seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, foi expulso contra o Flamengo e também ficará de fora do jogo.

Neste cenário, o Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele e Rodrigo Garro; Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.

Neste momento, o Corinthians tem 25 pontos e abre a zona de rebaixamento do campeonato.