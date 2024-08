Corinthians tem novo bloqueio milionário na Justiça

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 15:42 • São Paulo (SP)

O empresário André Cury entrou com ação na Justiça contra o Corinthians, e o clube teve R$ 5,12 milhões dos seus cofres bloqueados. O agente esportivo move o processo devido à dívida relacionada à sua comissão pela venda do volante Ederson, que está na Atalanta (ITA).

Após a negociação do volante à Salernitana, da Itália, em (ano), o clube não teria acertado a comissão do empresário e permaneceu com a dívida desde então.

Durante a gestão de Duilio Monteiro Alves, o Timão se comprometeu em pagar a André Cury 15% do valor líquido do que receberia pela transferência. Entretanto, não houve o cumprimento do acordo e, em 2023, a dívida foi renegociada. O Corinthians se propôs a quitar R$ 3,3 milhões de forma parcelada mas, novamente, não teria cumprido a promessa. Com isso, em março deste ano o agente decidiu recorrer à Justiça, exigindo o pagamento da dívida com multas e correções.

Ao todo, o Corinthians chega a R$14,89 milhões bloqueados após processos de André Cury. A informação sobre o novo bloqueio, que ainda cabe recurso, foi divulgada pelo "Ge".

O empresário cobra mais de R$ 30 milhões do Corinthians na Justiça, totalizando cinco processos. Os bloqueios têm se tornado uma dificuldade para a gestão do clube, que sofreu recentemente com atrasos no pagamento de salários de funcionários, por exemplo.