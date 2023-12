No ano passado, a receita com repasses de direitos federativos foi de R$ 146,4 milhões com custos de R$ 42 milhões. Em 2021, tinham sido arrecadados com essas operações R$28,2 milhões. Na ocasião, foi apurado custo de R$900 mil. Além de obter superávit, Duilio prevê encerrar sua gestão com redução de R$ 109,2 milhões da dívida corintiana