Palacios se lesionou na partida contra o São Bernardo, pelo Paulistão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 10:24 • São Paulo (SP)

O Corinthians pode ter uma novidade na lateral esquerda para o início do Campeonato Brasileiro. Em reta final de recuperação após uma artroscopia no joelho, Diego Palacios já participa com o restante do elenco das atividades com bola e pode estar à disposição de António Oliveira para as primeiras rodadas da competição.

No entanto, o jogador ainda precisa de uma período para readquirir a forma física ideal e não vai receber minutos no duelo contra o Atlético-MG, que marca a estreia da equipe no Brasileirão.

A ideia é que o equatoriano intensifique a preparação na próxima semana e participe do jogo contra o Red Bull Bragantino, no dia 20 de abril, válido pela terceira rodada.

Com isso, a tendência é que Hugo, que iniciou as duas partidas da equipe na Sul-Americana, permaneça como o titular da lateral, que, nesta temporada, já teve até o zagueiro Caetano improvisado em alguns confrontos do Paulistão.

Palacios precisou ser substituído em sua partida de estreia pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

OUTRO RECUPERADO

Maycon, afastado desde o dia 14 de março, quando sentiu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita durante o aquecimento do jogo contra o São Bernardo, desta vez pela Copa do Brasil, participou de parte das atividades com bola e também está em reta final de recuperação.

Neste domingo (14), o Corinthians encara o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela primeira rodada do Brasileirão, que marca o início de uma maratona de cinco jogos em 15 dias.