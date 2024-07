Corinthians negocia venda de atacante para clube do Chipre; saiba detalhes

Léo Natel foi negociado em definitivo pelo Corinthians ao Pafos, do Chipre (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Escrito por João Brandão • Publicada em 28/07/2024 - 11:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians encaminhou a venda do atacante Léo Natel para o Pafos, do Chipre, em que irá assinar um contrato por três temporadas. A informação foi dada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!.

O atleta possuía vínculo com o Timão até o fim de 2024, e a negociação não envolveu uma compensação financeira. Ainda assim, o Alvinegro mantém 30% dos direitos econômicos do jogador de 27 anos.

No Corinthians, Léo Natel participou de 55 partidas e marcou quatro gols. No entanto, o atacante conviveu com diversos empréstimos e já chegou a jogar no Chipre, mas com a camisa do Apoel.

Sem muitas oportunidades no Timão, o atleta não estava nos planos do técnico Ramón Díaz, que foi contratado no início de julho.