Corinthians leva novo ‘não’ de Fortaleza, e Augusto Melo busca substituto de Carlos Miguel

Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 21:35 • São Paulo (SP)

Em negociações pela contratação do goleiro Santos, o Corinthians recebeu uma resposta negativa do Fortaleza. Em nota pública, o clube nordestino afirmou que não venderá o jogador.

- O Fortaleza Esporte Clube informa que o goleiro Santos não está disponível para negociações no mercado - diz a nota do Tricolor.

Essa foi a segunda vez que o Fortaleza frustrou os planos do Corinthians em uma semana. Na última quarta-feira (12), Marcelo Paz recusou um convite para ser CEO do Timão e integrar a diretoria do clube paulista.

Com as saídas de Cássio e Carlos Miguel para Cruzeiro e Nottingham Forest, respectivamente, Augusto Melo segue no mercado em busca de um nome para o gol. Guillermo Ochoa, Hugo Souza, Esteban Andrada e Adriel também eram cotados há algumas semanas.