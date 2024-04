Maycon não deve mais atuar pelo Corinthians em 2024 (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







O Corinthians informou nesta quinta-feira (18) que o meio-campista Maycon sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito na derrota para o Juventude, por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Maycon foi substituído aos 30 minutos da primeira etapa com dores no joelho após uma disputa de bola com o adversário. O jogador será submetido à cirurgia nos próximos dias e não vai mais atuar pelo clube nesta temporada, visto que o tempo de recuperação é de aproximadamente nove meses.

Segundo apurou a reportagem com pessoas próximas ao atleta, Maycon deve ter seu contrato renovado com o Corinthians pelo menos até se recuperar da lesão. Emprestado ao Timão, o atual vínculo do meia com o clube se encerra em dezembro deste ano.

Sem o camisa 7, titular da equipe nesta temporada, António Oliveira tem à disposição Fausto Vera e o jovem Breno Bidon como principais opções para o setor.

Além da dupla, a comissão técnica conta com o retorno de Paulinho, recuperado justamente de uma lesão ligamentar no joelho. O experiente jogador retornou após dez meses afastado e participou das últimas três partidas da equipe. Outro jogador da base que pode receber minutos é Ryan, integrado ao elenco profissional após a conquista da Copinha.

Com apenas um ponto conquistado nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo no próximo sábado (20), contra o RB Bragantino, às 18h30 (de Brasília), no Nabizão.

