Corinthians deve dificultar liberação de promessas para Seleção Brasileira de base; entenda

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 06:52 • São Paulo (SP)

Líder do movimento que conciliou o chamado da Seleção Brasileira Sub-20 com o calendário nacional, o Corinthians deve dificultar a liberação de jovens promessas para as categorias de base da Amarelinha. Principal aliado desta movimentação, António Oliveira não ficou satisfeito com a alta minutagem de atletas do clube no jogo-treino do selecionado, realizado no último sábado (7), na Granja Comary.

Segundo o treinador português, a comissão técnica da Seleção descumpriu um acordo entre as partes, que previa minutagem reduzida para Wesley e Breno Bidon, uma vez que a equipe paulista encararia o Atlético-GO três dias depois, em Goiânia.

No entanto, a dupla iniciou a partida pelo Brasil como titular. O volante atuou durante os 90 minutos do confronto, enquanto o atacante deixou o gramado na metade da segunda etapa. Com isso, os atletas só retornaram às atividades no CT Joaquim Grava no domingo e precisaram realizar três viagens em um período de quatro dias.

Para efeito de comparação, Estêvão, atacante do Palmeiras convocado por Ramon Menezes para o período de treinos no Rio de Janeiro, também iniciou o jogo-treino como titular, mas teve 48 horas a mais de recuperação, visto que o Palmeiras recebe o Vasco apenas na noite de quinta-feira (13).

O alto esforço físico aliado ao curto prazo de descanso cobrou seu custo na partida contra o Atlético-GO. Titulares no empate em 2 a 2, a dupla precisou deixar o campo por causa de desgaste físico. Antes dos dez minutos do segundo tempo, Bidon deu lugar a Moscardo. Wesley, por sua vez, saiu 15 minutos depois para a entrada de Giovane.

POSIÇÃO DO CORINTHIANS

Procurado pela reportagem, o Corinthians afirmou que a posição do clube foi passada na coletiva do técnico António Oliveira, concedida após o empate contra o Atlético-GO, na última terça-feira (11). Confira trecho.

Breno Bidon e Wesley eram os jogadores que estavam convocados para a Seleção sub-20. E houve uma liberação por parte do clube, a entidade que paga. Não é a CBF que paga eles. Os senhores responsáveis pela Seleção não fizeram aquilo que foi estipulado e combinado, mesmo sabendo que os jogadores tinham um jogo na terça. Para a próxima, não vão. Não vão.

Tinham mais jogadores do que suficiente para poder utilizar. Por que o Breno jogou 90 minutos e o Wesley 65? Não tinham mais jogadores? Essa é a questão. Eles estavam desgastados, evidentemente, e isso compromete nossa semana de trabalho. Não me digam que alguém vai ser mais ou menos treinador por vencer o Botafogo sub-20, com todo respeito. Temos que ter respeito e ética dentro daquilo da nossa área, que é ser treinador. Por isso Breno e Wesley saíram mais cedo. Infelizmente, essa gente só pensa neles. Da próxima vez, vamos pensar duas vezes, não somos obrigados a liberar eles.