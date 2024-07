Corinthians anuncia renovação de contrato com Fagner

Fagner ao lado de Fabinho Soldado, executivo de futebol (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 15:28 • São Paulo (SP)

O Corinthians anunciou na tarde desta segunda-feira (8) a prorrogação do contrato com o lateral-direito Fagner. O novo vínculo do jogador é válido até 31 de dezembro de 2026.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Muito feliz, agradecer a todo o apoio da diretoria, da torcida, por tudo aquilo que venho fazendo. Feliz por estar no clube que me criou, que me formou e quem sabe vou poder encerrar no final de todo esse ciclo. Muito motivado, como sempre. Esperança de fazer um bom trabalho e ajudar. Agora é voltar o quanto antes para poder ajudar - disse Fagner.

Formado nas categorias de base do Timão, o atleta estreou pelo Corinthians em 2006 e, após uma passagem pelo futebol europeu, acertou com o Vasco antes de retornar ao Corinthians, em 2014.

Com uma lesão na posterior da coxa, Fagner não entra em campo desde maio, na vitória diante do Racing-URU, pela fase de grupos da Copa Sul Americana.

Ao todo, Fagner possui 562 jogos pelo Corinthians (sétima com mais partidas pela equipe paulista), com 264 vitórias, 153 empates e 145 vitórias, além de 12 gols marcados. No período, conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017); e três estaduais (2017 a 2019).

Fagner durante treinamento do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)