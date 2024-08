Corinthians anuncia a contratação de Talles Magno

Talles Magno foi anunciado pelo Corinthians nesta sexta-feira (9) (Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 14:12 • São Paulo (SP)

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação por empréstimo do atacante Talles Magno junto ao New York City, dos Estados Unido. O contrato do jogador com o clube paulista é válido até julho de 2025.

O acordo do atleta prevê uma prorrogação e preferência de compra por parte do Timão. Talles chega para reforçar o setor ofensivo da equipe comandada por Ramón Díaz, que sofre com peças de reposição após as saídas de Gustavo Mosquito e Arthur Sousa.

- Estou muito feliz. Sabemos que nunca se recusa uma proposta do Corinthians. É um clube muito grande. Estou aqui para novos desafios, tô aqui para brigar muito, para lutar. Para que a gente consiga muitas coisas positivas neste e no próximo ano - afimou o atleta.

Formado nas categorias de base do Vasco, Talles Magno se transferiu para o New York City em 2021. Nos Estados Unidos, conquistou a Major League Soccer e a Campeones Cup. Nas categorias de base, venceu o Mundial Sub-17 em 2019 ao lado de Matheus Donelli e Matheus Araújo.

Talles Magno é o novo reforço do Corinthians (Foto: Divulgação/New York City)

Veja nota oficial do Corinthians

