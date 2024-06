Conheça os possíveis adversários do Corinthians nas oitavas de final da Sul-Americana

(Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 17:34 • São Paulo (SP)

Os confrontos da fase mata-mata da Copa Sul-Americana foram definidos nesta segunda-feira (3), e o Corinthians aguarda o duelo da fase 16 avos para conhecer seu adversário na competição.

O sorteio, realizado em Luque, no Paraguai, colocou o Red Bull Bragantino e o Barcelona de Guayaquil no caminho do clube do Parque São Jorge. O vencedor do mata-mata encara o Timão na próxima fase, em duelos que serão disputados nos dias 14 e 21 de agosto.

Líder do grupo F, o Corinthians terminou a fase de grupos com a segunda melhor classificação geral na fase de grupos e, consequentemente, com uma vaga direta nas oitavas de final da competição. Atrás apenas do Racing na classificação geral, o Timão só não decide a vaga em Itaquera caso encare o time argentino.

Em busca do primeiro título da Sul-Americana, o Corinthians pode voltar a enfrentar o Fortaleza no torneio. As equipes foram sorteadas no mesmo lado da chave e podem se enfrentar nas quartas de final caso avancem na competição. Na edição passada, a equipe paulista foi eliminada na semifinal pelo rival.

VEJA TODOS OS CONFRONTOS DA SUL-AMERICANA