Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 06/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O goleiro Carlos Miguel não teve vida fácil para conquistar a titularidade recente no gol do Corinthians, já que precisou desbancar o ídolo Cássio para isso. Agora, com espaço no time, o arqueiro de 25 anos precisa continuar mostrando trabalho para seguir na equipe de António Oliveira. Tudo indica que ele estará em campo nesta terça-feira (7), contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana, no Defensores del Chaco, no Paraguai.

Carlos Miguel já fez três jogos como titular, uma sequência inédita, já que ainda não havia passado de duas partidas consecutivas (contra Cianorte e Ponte Preta). Ele começou a ganhar sequência contra o Fluminense, pelo Brasileirão, no último dia 28, na vitória por 3 a 0. Depois, esteve em campo contra o América-RN, quando o Timão venceu por 2 a 1, pela Copa do Brasil e, por fim, neste final de semana, no empate sem gols contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.

Neste período, o goleiro sofreu apenas um gol e fez boas defesas, o que praticamente garante a continuidade na meta corintiana. Isso porque Cássio também demonstrou irregularidade e também chegou a comentar sobre seu desgaste e saúde mental.

Desde sua chegada, em agosto de 2021, o goleiro fez 18 partidas, 13 delas como titular. Os números são positivos: 13 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Além disso, foram apenas seis gols sofridos no total.

Na Sul-Americana, o Alvinegro tem quatro pontos e está em terceiro lugar, com uma vitória, um empate e uma derrota até aqui.

